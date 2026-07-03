ترامب: إيران وافقت تقريبا على كل شيء أردناه ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران "وافقت تقريبا على كل شيء أردناه"، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي "على الإطلاق". اضافة اعلان





وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، أن المواجهة مع إيران "ليست حربا بحد ذاتها، بل هي عملية لنزع السلاح النووي"، مشيرا إلى أنه يقود جهود نزع سلاح إيران النووي منذ نحو 4 أشهر.



ودافع ترامب عن طريقة إدارته للمواجهة مع إيران، قائلا: "هذه ليست حربا بحد ذاتها، بل هي نزع للسلاح النووي من إيران"، معتبرا أن مدة المواجهة، التي قال إنها استمرت نحو 4 أشهر، تعد قصيرة نسبيا.



وكرر ترامب حديثه عن أن إيران ستشتري منتجات زراعية من الولايات المتحدة في إطار اتفاق سلام محتمل لإنهاء المواجهة، وهو طرح قالت طهران إنها ترفضه.



وقال ترامب إن إيران "لا تجني أموالا"، مضيفا: "سنأخذ بعض الأموال ونشتري لهم. إنهم يحتاجون إلى الغذاء، والذرة والقمح وفول الصويا، وسنجعل مزارعينا الأميركيين حصرا يوفرون ذلك".



رفعت الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية وخففت بعض العقوبات على النفط الإيراني، ضمن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وُقعت الشهر الماضي.



وقال ترامب إن العائدات يفترض أن تذهب لشراء الغذاء من الولايات المتحدة، لا لإعادة بناء الجيش الإيراني.



واتهم ترامب إيران بأنها مارست "البلطجة" في الشرق الأوسط وضد الولايات المتحدة طوال 47 عاما، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة "ضعف الرؤساء السابقين".



كما قال إن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما سلّم إيران 1.7 مليار دولار نقدا، مدعيا أن الأموال استخدمت لتطوير أسلحتها وصواريخها.







