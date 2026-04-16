الخميس 2026-04-16 11:06 م

ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الخميس، 16-04-2026 09:57 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب، مشيرا إلى أن الجانبين "قريبان" من التوصل إلى اتفاق سلام ينهي ستة أسابيع من الحرب.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد وافقوا على إعادة الغبار النووي إلينا" مستخدما هذا التعبير للإشارة إلى مخزون اليورانيوم المخصّب الذي تقول الولايات المتحدة، إنه يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية.

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة

 