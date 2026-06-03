ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي

01:13 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنّ إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. اضافة اعلان











