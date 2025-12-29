الإثنين 2025-12-29 01:09 ص

ترامب: اتفاقية الضمانات الأمنية لأوكرانيا لم تُحدَّد بعد
الإثنين، 29-12-2025 12:18 ص
الوكيل الإخباري-   صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بأن اتفاقية الضمانات الأمنية لأوكرانيا لم يتم تحديد مضمونها النهائي بعد، في وقت تستمر فيه الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا: "لا أحد يعرف حتى ما ستحتويه اتفاقية الضمانات الأمنية"، ولم يوضح ما إذا كان القصد هو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.

كما وصف الرئيس الأمريكي السؤال حول دور الولايات المتحدة في ضمان أمن أوكرانيا بأنه "سؤال غبي".

