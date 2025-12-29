ترامب: اتفاقية الضمانات الأمنية لأوكرانيا لم تُحدَّد بعد

وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا: "لا أحد يعرف حتى ما ستحتويه اتفاقية الضمانات الأمنية"، ولم يوضح ما إذا كان القصد هو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.
كما وصف الرئيس الأمريكي السؤال حول دور الولايات المتحدة في ضمان أمن أوكرانيا بأنه "سؤال غبي".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
فتوى سورية تحذر من رفع الأسعار عند استبدال الليرة القديمة بالجديدة
-
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في "صومالي لاند" سيكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة
-
أب ينهي حياة أطفاله وجيرانه في حادث دموي بسورينام
-
إيران.. حكومة بزشكيان تسعى لموازنة بدون عجز
-
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
-
روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون خطة تعاون عسكري ثلاثية
-
زيلينسكي يؤكد عزمه مناقشة التنازلات الإقليمية في محادثاته مع ترامب