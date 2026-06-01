الإثنين 2026-06-01 06:37 ص

ترامب: اتفاقي مع إيران ينص على عدم امتلاكها سلاحا نوويا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الإثنين، 01-06-2026 06:20 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا.اضافة اعلان


وأضاف -عبر منصته "تروث سوشال"- أن الاتفاق مع إيران يناقش بتفاصيل دقيقة وباستفاضة جوانب شتى أخرى تتعلق بالملف النووي، مشددا على أن "معظم الاتفاقية تتمحور حول الملف النووي".
 
 


