ترامب: اتفاق نزع سلاح حماس خطوة كبيرة للشرق الأوسط

07:45 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي يتضمن نزع سلاح حركة حماس وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من قطاع غزة يمثل "خطوة كبيرة" للشرق الأوسط. اضافة اعلان





وأضاف ترامب للصحافيين في كامب ديفيد أن إسرائيل أبدت تعاونا بشأن الاتفاق، مشيرا إلى وجود تفاهم معها حول بنوده، كما وصف مجلس السلام الخاص بغزة بأنه "رائع".



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق لنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ستنسحب بعد اكتمال تنفيذ عملية نزع السلاح.



وقال ترامب إن الاتفاق يمثل خطوة نحو تولي حكومة فلسطينية جديدة إدارة القطاع، موضحا أنه سيتم تنفيذه على مراحل، فيما ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع الشرطة الفلسطينية لضمان الأمن في غزة.



وأكدت حركة حماس أن المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إسرائيل بوقف القتل وإنهاء الاعتداءات وتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.





