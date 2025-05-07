ترامب: استبعاد روسيا من مجموعة "الثماني" كان قرارا غبيا جدا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن استبعاد روسيا من مجموعة "الثماني الكبار" كان " قرارا غبيا جدا"، ولولا ذلك لما اندلع النزاع في أوكرانيا، حسب رأيه.



اضافة اعلان