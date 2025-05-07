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ترامب: استبعاد روسيا من مجموعة "الثماني" كان قرارا غبيا جدا

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:51 ص

الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن استبعاد روسيا من مجموعة "الثماني الكبار" كان " قرارا غبيا جدا"، ولولا ذلك لما اندلع النزاع في أوكرانيا، حسب رأيه.

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء: "لو كانت روسيا ضمن مجموعة الثماني، أعتقد أنه لما كانت هناك هذه الحرب السخيفة والمميتة".

 
gnews

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