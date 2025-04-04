ترامب: الأسهم ستزدهر رغم الرسوم الجمركية

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الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ الأسهم "ستزدهر" وكذلك الاقتصاد الأميركي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده. اضافة اعلان





وقال ترامب في تصريح لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا ردا على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر"، وأضاف "البلاد ستزدهر".