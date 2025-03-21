الجمعة 2025-03-21 02:46 ص
 

ترامب: الأمور بشأن التسوية الأوكرانية تتقدم بشكل جيد

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 21-03-2025 02:03 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أن الأمور تسير "بشكل جيد" في ما يتعلق بمفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية.

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وقال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض: "الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا".

وأكد الرئيس الأمريكي "نود أن نرى هذا الأمر ينتهي"، مضيفا "أعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد في هذا السياق". كما شدد على أنه يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية أوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين أن المحادثات الروسية الأمريكية المرتقبة في السعودية ستناقش جوانب التسوية الأوكرانية ومبادرة البحر الأسود لوقف استهداف السفن.

 
 
gnews

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