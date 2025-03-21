ترامب: الأمور بشأن التسوية الأوكرانية تتقدم بشكل جيد

وأكد الرئيس الأمريكي "نود أن نرى هذا الأمر ينتهي"، مضيفا "أعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد في هذا السياق". كما شدد على أنه يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية أوكرانية.
وفي سياق متصل، أعلن الكرملين أن المحادثات الروسية الأمريكية المرتقبة في السعودية ستناقش جوانب التسوية الأوكرانية ومبادرة البحر الأسود لوقف استهداف السفن.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر سياسي إسرائيلي: بار كان بإمكانه الاستقالة باحترام
-
الحوثيون: نفذنا عملية نوعية بصاروخ باليستي جنوبي يافا المحتلة
-
كوريا الشمالية تختبر صاروخا دفاعيا جويا من طراز جديد
-
توجيهات سعودية للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان
-
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن وإصابة 13 شخصا لدى توجههم للملاجئ
-
الأمم المتحدة: تجدد العنف في غزة يجعل عودة المحتجزين أمرا صعبا
-
غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان
-
رويترز: محادثات إسرائيلية أميركية عن الملف النووي الإيراني الأسبوع المقبل