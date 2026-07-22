الأربعاء 2026-07-22 08:43 م

ترامب: الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 22-07-2026 06:54 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الإيرانيين "سيدفعون ثمنا باهظا"، مؤكدا أن قدراتهم "سيتم تدميرها"، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


وأضاف ترامب أن الأميركيين "ليسوا ضد الحرب"، لكنه شدد على أن "لا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي"، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك هذا النوع من الأسلحة.
 
 


gnews

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