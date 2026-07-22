ترامب: الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا

06:54 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الإيرانيين "سيدفعون ثمنا باهظا"، مؤكدا أن قدراتهم "سيتم تدميرها"، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





وأضاف ترامب أن الأميركيين "ليسوا ضد الحرب"، لكنه شدد على أن "لا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي"، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك هذا النوع من الأسلحة.





