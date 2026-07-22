ترامب: الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا

وأضاف ترامب أن الأميركيين "ليسوا ضد الحرب"، لكنه شدد على أن "لا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي"، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك هذا النوع من الأسلحة.
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