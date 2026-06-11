ترامب: الاتفاق مع إيران قد يكون الأعظم في التاريخ

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، معرباً عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق معها "قد يكون أعظم اتفاق في التاريخ".

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وأضاف ترامب أنه لا يشعر بالإحباط حيال المفاوضات، مؤكداً رغبته في إبرام اتفاق مع طهران في أقرب وقت ممكن، ومجدداً انتقاد الاتفاق النووي المبرم عام 2015، واصفاً إياه بأنه "واحد من أسوأ الاتفاقات" التي رآها على الإطلاق.



وفي تصريحات تصعيدية، قال ترامب إن الولايات المتحدة دمّرت جميع الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومعظم صواريخها، مقدّراً ما تبقى من قدراتها الصاروخية بنحو 20% فقط. كما اعتبر أن إيران "تجيد الدعاية أكثر من القتال"، مشيراً إلى أن الطائرات الأمريكية "تحلّق فوق قلب طهران".



ولوّح الرئيس الأمريكي بتكثيف العمليات العسكرية ضد إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق، قائلاً إن بلاده ستنفذ مزيداً من الضربات خلال الليل وستكون "أكبر وأقوى"، مضيفاً أنه لا يرغب في إرسال قوات برية رغم قدرة الولايات المتحدة على ذلك.



كما أشار ترامب إلى أن استهداف الجسور يُعد من بين الخيارات العسكرية المطروحة، لكنه قال إنه يتجنب ذلك خشية تأثيره على المدنيين، مؤكداً أنه لا يريد أن يؤدي أي عمل عسكري إلى حرمان السكان من المياه أو التسبب في معاناتهم.