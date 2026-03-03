الأربعاء 2026-03-04 12:08 ص

ترامب : البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "في حال الضرورة"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 03-03-2026 11:20 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن سفن البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز "في حال الضرورة".

اضافة اعلان


وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "في حال الضرورة، ستبدأ البحرية الأميركية بمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. مهما كان الأمر، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة الى العالم".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات: لم نشارك في الحرب ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس

دخان متصاعد من آثار الاستهداف في مدينة السليمانية

عربي ودولي ضربة تستهدف مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي لمناطق يتجه لضربها في لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان 3 قرى في جنوب لبنان

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتلقى خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء وقادة دول

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي رويترز: قادة لبنان يعتزمون تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب : البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "في حال الضرورة"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى البحر المتوسط

طائرة مسيرة

عربي ودولي اندلاع حريق قرب القنصلية الأمريكية في دبي بعد هجوم بطائرة مسيرة



 






الأكثر مشاهدة