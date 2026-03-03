ترامب : البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "في حال الضرورة"

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "في حال الضرورة، ستبدأ البحرية الأميركية بمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. مهما كان الأمر، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة الى العالم".
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات: لم نشارك في الحرب ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس
-
ضربة تستهدف مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق
-
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان 3 قرى في جنوب لبنان
-
رويترز: قادة لبنان يعتزمون تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار
-
ماكرون: فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى البحر المتوسط
-
اندلاع حريق قرب القنصلية الأمريكية في دبي بعد هجوم بطائرة مسيرة
-
وزير الخارجية التركي: القصف العشوائي استراتيجية خاطئة تنتهجها إيران
-
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنى في "قم" مرتبط بترتيبات خلافة خامنئي