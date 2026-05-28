ترامب: "التدخل" الروسي في الانتخابات الأمريكية أكبر أكذوبة في التاريخ

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس دونالد ترامب مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، بأنها "واحدة من أكبر وأخطر الخدع" في تاريخ البلاد.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد قد كشفت عن "كميات هائلة من الأدلة" التي تثبت أن المؤامرة ملفقة.



وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض: "لقد كشفت (غابارد) عن أدلة كثيرة تتعلق بخدعة -روسيا، روسيا، روسيا - والتي ربما تكون واحدة من أكبر الخدع في تاريخ بلادنا... إن خدعة -روسيا، روسيا، روسيا- هي أكبر خدعة، وهي أيضا خدعة خطيرة للغاية".

في عام 2016، اتهمت وكالات المخابرات الأمريكية روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وزعمت بأن موسكو كانت تدعم المرشح ترامب. وفي 18 أبريل 2019، نشرت وزارة العدل الأمريكية تقريرا يفيد بعدم وجود أي دليل على "تواطؤ" بين ترامب وروسيا.



وقالت غابارد في 20 يوليو إن السلطات الأمريكية لديها أدلة تسمح لها بتوجيه اتهامات ضد المتورطين في المؤامرة داخل إدارة باراك أوباما فيما يتعلق بانتخابات عام 2016، والتي فاز بها دونالد ترامب.