الثلاثاء 2025-07-08 04:45 ص
 

ترامب: التقيت بالرئيس السوري أحمد الشرع وأنا معجب به

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 08-07-2025 03:13 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، إنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وأنه "معجب به".

اضافة اعلان

 

وأضاف ترامب في تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن دمشق بهدف "منحهم فرصة لبناء دولتهم".

وقال "أردنا أن نعطي سوريا فرصة، ولا يمكن أن يحدث ذلك دون رفع العقوبات"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مرحلة جديدة" في التعامل مع الملف السوري.

من جانبه، اعتبر نتنياهو أن الوضع في سوريا يشهد تحولا مهما، وقال: "في السابق كانت إيران تدير سوريا، أما اليوم فهناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد".

وشدد نتنياهو على أن التعاون الأمني والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة أدى إلى "استئصال ورمين خطيرين كانا يهددان إسرائيل"، في إشارة إلى البرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي ترامب: سنرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

نتنياهو وترامب

عربي ودولي نتنياهو يعلن عن ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

البعض يطلب منا إعطاء دولة للفلسطينيين لكنها ستكون منصة لتدميرنا. بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) كانت لحماس دولة في إسرائيل لكنها دمرتها.

فلسطين نتنياهو: يمكننا التوصل لسلام مع الفلسطينيين الذين لا يريدون تدميرنا

ترامب

عربي ودولي ترامب: التقيت بالرئيس السوري أحمد الشرع وأنا معجب به

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد عشاءً ثنائيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في واشنطن

عربي ودولي ترامب: آمل ألا نضطر إلى شن ضربة أخرى على إيران

ترامب

فلسطين ترامب: حماس تريد التفاوض لوقف إطلاق النار والأمور تسير بشكل جيد

تعبيرية

منوعات امرأة هندية تواجه بشجاعة إحدى أخطر أفاعي العالم

رجل شرطة يراقب إخماد حريق اندلع في مبنى اتصالات

عربي ودولي إصابة 22 شخصا في حريق مبنى سنترال مركزي بالقاهرة



 
 





الأكثر مشاهدة