ترامب: التقيت بالرئيس السوري أحمد الشرع وأنا معجب به

وقال "أردنا أن نعطي سوريا فرصة، ولا يمكن أن يحدث ذلك دون رفع العقوبات"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"مرحلة جديدة" في التعامل مع الملف السوري.
من جانبه، اعتبر نتنياهو أن الوضع في سوريا يشهد تحولا مهما، وقال: "في السابق كانت إيران تدير سوريا، أما اليوم فهناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد".
وشدد نتنياهو على أن التعاون الأمني والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة أدى إلى "استئصال ورمين خطيرين كانا يهددان إسرائيل"، في إشارة إلى البرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: سنرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
-
نتنياهو يعلن عن ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
-
ترامب: آمل ألا نضطر إلى شن ضربة أخرى على إيران
-
إصابة 22 شخصا في حريق مبنى سنترال مركزي بالقاهرة
-
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمدد الموعد النهائي لتطبيق الرسوم حتى أول آب
-
وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
-
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من تونس
-
حصيلة فيضانات تكساس تتجاوز 90 قتيلا بينهم 27 في منطقة التخييم