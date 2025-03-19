ترامب: الجنود الأمريكيون غير متورطين في الصراع في أوكرانيا

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يوجد جنود أمريكيون متورطون في هذا الصراع".
وتابع: "أسعى جاهدا لإنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، لأن استمرار إراقة الدماء أمر غير مقبول".
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