ترامب: الجنود الأمريكيون غير متورطين في الصراع في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجنود الأمريكيين غير متورطين في الصراع في أوكرانيا.



وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يوجد جنود أمريكيون متورطون في هذا الصراع".

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وأضاف: "تورط الجنود الأمريكيين قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وهو أمر سخيف تماما، لكن هناك أمورا غريبة تحدث في العالم".



وتابع: "أسعى جاهدا لإنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، لأن استمرار إراقة الدماء أمر غير مقبول".