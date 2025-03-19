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ترامب: الجنود الأمريكيون غير متورطين في الصراع في أوكرانيا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 07:06 ص

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجنود الأمريكيين غير متورطين في الصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يوجد جنود أمريكيون متورطون في هذا الصراع".

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وأضاف: "تورط الجنود الأمريكيين قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وهو أمر سخيف تماما، لكن هناك أمورا غريبة تحدث في العالم".


وتابع: "أسعى جاهدا لإنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، لأن استمرار إراقة الدماء أمر غير مقبول".

 

RT

 
 
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