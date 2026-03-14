الإثنين 2026-03-16 06:54 م

ترامب: الحرب على إيران مستمرة وقضينا على معظم قدراتها العسكرية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
السبت، 14-03-2026 02:08 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للصحفيين الجمعة، إن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب على إيران قد لا تكون مختلفة كثيرًا، مؤكدًا أن الحرب على إيران ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا.اضافة اعلان


وأضاف ترامب: "لا يمكنني تحديد موعد انتهاء الحرب على إيران، ولدي رأي خاص بهذا الشأن".

وتعليقًا على البنية التحتية النفطية، قال ترامب: "اخترت عدم القضاء على البنية التحتية النفطية في الجزيرة، لكن إذا فعلت إيران أو أي جهة أخرى أي شيء للتدخل في المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسوف أعيد النظر في هذا القرار على الفور".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة