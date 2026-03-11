ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا ولم يبقَ عمليا شيء يُستهدف

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبا"، مؤكداً أنه "لم يبقَ عمليا شيء يُستهدف"، وذلك خلال تصريحات لموقع "أكسيوس".

وأضاف ترامب خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر خمس دقائق: "في أي وقت أريده أن ينتهي، سينتهي".