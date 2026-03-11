الأربعاء 2026-03-11 06:21 م

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا ولم يبقَ عمليا شيء يُستهدف

الأربعاء، 11-03-2026 05:14 م

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبا"، مؤكداً أنه "لم يبقَ عمليا شيء يُستهدف"، وذلك خلال تصريحات لموقع "أكسيوس".

وأضاف ترامب خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر خمس دقائق: "في أي وقت أريده أن ينتهي، سينتهي".


وفي الوقت الذي يشير فيه ترامب إلى أن العملية العسكرية حققت إلى حد كبير أهدافها، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن أي توجيه داخلي لم يصدر بعد بشأن موعد وقف القتال.

 
 


