ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا ولم يبقَ عمليا شيء يُستهدف

وأضاف ترامب خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر خمس دقائق: "في أي وقت أريده أن ينتهي، سينتهي".
وفي الوقت الذي يشير فيه ترامب إلى أن العملية العسكرية حققت إلى حد كبير أهدافها، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن أي توجيه داخلي لم يصدر بعد بشأن موعد وقف القتال.
