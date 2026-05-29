ترامب: الحصار البحري على إيران سيرفع الآن

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنّ إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية "أبدا"، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الشحن في الاتجاهين "من دون أي رسوم عبور."

