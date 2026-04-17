الجمعة 2026-04-17 08:32 م

ترامب: الحصار على إيران مستمر لحين التوصل إلى اتفاق

الجمعة، 17-04-2026 06:15 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر إلى حين توصل البلدين إلى اتفاق يضع حدا للحرب، رغم إعلان طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "مضيق هرمز بات مفتوحا بالكامل... لكن الحصار البحري سيبقى قائما بالكامل في ما يتعلق بإيران حصرا، إلى حين استكمال نقاشنا مع إيران بنسبة 100%".


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 