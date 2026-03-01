الأحد 2026-03-01 10:02 ص

ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران صار أسهل

الأحد، 01-03-2026 07:25 ص
الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "سي بي إس" بأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران كانت فعالة وقد تمهد الطريق نحو الحوار الدبلوماسي.اضافة اعلان


وأضاف أن التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن مما كان عليه بالأمس لأنها تتعرض لهزيمة نكراء، وفق تعبيره.

واعتبر أن ضربات السبت على إيران تمثل يوما عظيما للعالم، مؤكدا أن ضربات إيران حتى الآن أقل مما توقعت إدارته.

كما قال إنه يرغب في التعاون مع الكونغرس بشأن المسائل المتعلقة بإيران، مردفا أنه يركز على القضاء على التهديدات التي تواجه بلاده.
 
 


