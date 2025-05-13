ترامب: الحوثيون مقاتلون أشداء

07:45 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين مقاتلون أشداء لكنهم وافقوا على وقف استهداف السفن الأمريكية. اضافة اعلان

