الأحد 2026-01-18 12:47 ص

ترامب: الدول التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند تلعب لعبة خطيرة

ن
أرشيفية
 
الأحد، 18-01-2026 12:20 ص

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال عدد من الدول الأوروبية قواتها إلى غرينلاند بأنه "لعبة خطيرة جدا".

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أن الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا "توجهت إلى غرينلاند بهدف مجهول".

اضافة اعلان


وأضاف أن "هذا الوضع خطير للغاية من ناحية أمن الكوكب"، مضيفا أن "الدول التي تلعب هذه اللعبة الخطيرة خلقت مخاطر ذات مستوى غير مقبول".


وشدد على ضرورة اتخاذ "إجراءات حازمة" من أجل "حماية السلام والأمن العالمي" و"إنهاء هذا الوضع الخطير".


ويأتي ذلك مع إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الدول الأوروبية التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند على خلفية إصرار ترامب على ضم الجزيرة التي تعتبر إقليما ذاتي الحكم تابعا للدنمارك، للولايات المتحدة.


وأعلنت سلطات غرينلاند والدنمارك عن رفضها تسليم الجزيرة للولايات المتحدة، فيما حذر عدد من الدول الأوروبية من خطورة عواقب مثل هذه الخطوة.

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

H

طب وصحة دراسة تحذر من الاستخدام المفرط لمضادات الحيوية

ل

أخبار محلية وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم غازات من منقل حطب في معان

ن

أخبار محلية "الصحفيين" يثمن جهود الأمن في القبض على متهميْن بالاعتداء على الزميل التميمي

ن

عربي ودولي ترامب: الدول التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند تلعب لعبة خطيرة

ل

أخبار محلية أنشطة شبابية وثقافية في الطفيلة وإربد

ل

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

ت

أخبار محلية حملة بيئية في جرش وبني عبيد

م

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا



 






الأكثر مشاهدة