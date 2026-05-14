الخميس 2026-05-14 08:56 م

ترامب: الرئيس الصيني تعهد بعدم تسليح إيران

الخميس، 14-05-2026 08:27 م
الوكيل الإخباري-    قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن نظيره الصيني شي جينبينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.اضافة اعلان


وصرّح ترامب لقناة فوكس نيوز، بعد لقاء مع شي في بكين، "قال إنه لن يقدم معدات عسكرية... لقد شدد على ذلك".
 
 


