ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قرب "نهاية العام"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بُثت، الأحد، إنه سيستضيف نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض قرب "نهاية العام"، لمناقشة العديد من القضايا ومن أبرزها المسائل التجارية.





وصرّح ترامب في هذه المقابلة التي أجراها مع محطة "إن بي سي" الأربعاء وبُثت كاملة الأحد "سيأتي (شي) إلى البيت الأبيض قرب نهاية العام (...) هاتان الدولتان (الولايات المتحدة والصين) هما الأقوى في العالم ولدينا علاقة جيدة جدا" مؤكدا أنه سيزور الصين في نيسان.



وعلى خلفية مواجهة بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية، أكد الرئيس الأميركي أنه ونظيره الصيني يتبادلان وجهات النظر بشكل منتظم بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية.



وقال في المقابلة "كما تعلمون، من المهم أن تكون لدي علاقات جيدة معه وأن تكون لديه علاقات جيدة معي".

