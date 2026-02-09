ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قرب "نهاية العام"

وصرّح ترامب في هذه المقابلة التي أجراها مع محطة "إن بي سي" الأربعاء وبُثت كاملة الأحد "سيأتي (شي) إلى البيت الأبيض قرب نهاية العام (...) هاتان الدولتان (الولايات المتحدة والصين) هما الأقوى في العالم ولدينا علاقة جيدة جدا" مؤكدا أنه سيزور الصين في نيسان.
وعلى خلفية مواجهة بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية، أكد الرئيس الأميركي أنه ونظيره الصيني يتبادلان وجهات النظر بشكل منتظم بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية.
وقال في المقابلة "كما تعلمون، من المهم أن تكون لدي علاقات جيدة معه وأن تكون لديه علاقات جيدة معي".
-
أخبار متعلقة
-
ملفات إبستين تدفع سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق للتخلي عن منصبها
-
30 قتيلا على الأقل في حادث مروري في نيجيريا الأحد
-
أوكرانيا تحث على تسريع محادثات السلام
-
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب كوبا
-
إعلام عبري: مصر تتحرك في إفريقيا ضدنا
-
وزير إسرائيلي: الاتفاق مع طهران "لا قيمة له" والحل في تغيير النظام
-
نائب إيراني يكشف تفاصيل رسالة صادمة من ترامب
-
عراقجي: الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة لا يخيفنا