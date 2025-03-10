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ترامب: الرسوم الجمركية ستكون أعظم شيء قمنا به

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 10-03-2025 03:54 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه يعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون أعظم شيء قامت به الولايات المتحدة به على الإطلاق كدولة.

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وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية ستجعل الولايات المتحدة بلدا غنيا مرة أخرى.


وأفاد الرئيس الأمريكي ردا على سؤال حول احتمال حدوث ركود: "أقول لكم شيئا.. بالطبع ستتردد.. من يدري؟ كل ما أعرفه هو أننا سنحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية، وسنصبح أغنياء إلى الحد الذي لن تعرف معه متى ستنفق كل هذه الأموال.. أنا أقول لكم فقط راقبوا".

وحول التعريفات الجمركية على الصين، صرح ترامب بأن بكين سرعان ما تراجعت عن هذا الخطاب، مردفا بالقول: "كما تعلمون كانوا صارمين للغاية.. وقلت، ما الأمر؟ تراجعوا عن هذا الخطاب..".

 
 
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