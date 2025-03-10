ترامب: الرسوم الجمركية ستكون أعظم شيء قمنا به

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه يعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون أعظم شيء قامت به الولايات المتحدة به على الإطلاق كدولة.



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وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية ستجعل الولايات المتحدة بلدا غنيا مرة أخرى.