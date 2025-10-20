ترامب: الرسوم الجمركية على الهند ستبقى حتى توقف شراء النفط الروسي

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأحد، "تحدثت مع رئيس الوزراء الهندي مودي، وقال إنه لن يتعامل مع النفط الروسي".
وردا على سؤال حول تأكيد الهند أنها ليست على علم بأي محادثة بين مودي وترامب، قال الرئيس الأميركي "لكن إذا أرادوا قول ذلك، فسيستمرون في دفع رسوم جمركية باهظة، وهم لا يريدون فعل ذلك".
يُعدّ النفط الروسي أحد مصادر الإزعاج الرئيسية لترامب في محادثاته التجارية المطولة مع الهند، حيث إن نصف رسومه الجمركية البالغة 50% على السلع الهندية جاءت ردا على تلك المشتريات.
وتقول الحكومة الأميركية إن عائدات النفط تُموّل حرب روسيا في أوكرانيا.
وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرا، والذي يُباع بأسعار مخفضة، بعد أن امتنعت الدول الغربية عن شرائه وفرضت عقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا عام 2022.
