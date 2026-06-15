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ترامب: السفن بدأت بالتحرك والعديد منها محملة بالنفط خارج مضيق هرمز

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أرشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن السفن بدأت بالتحرك عبر مضيق هرمز والعديد منها محملة بالنفط.

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وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "بدأت السفن، وكثير منها محمل بالنفط، في التحرك للخروج من مضيق هرمز. تسلك السفن ممرا جنوبيا يتمتع بأمان وحماية عالية".


وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطار لإنهاء الحرب بين البلدين، ورفع الحصار الأميركي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.


وأدى الاتفاق المبدئي إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونًا بمفاوضات لاحقة.


وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشال": "الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن".

 
 


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