الخميس 2026-06-25 08:18 ص

ترامب: الشيوخ يغير موقفه ويرفض قرار وقف الحرب على إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 25-06-2026 07:35 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس الشيوخ غيّر تصويته على مشروع قرار بوقف الحرب على إيران، إذ رُفض المشروع بأغلبية 50 صوتاً مقابل 47.اضافة اعلان


وأضاف ترمب أن عضوي مجلس الشيوخ راند بول وبيل كاسيدي غيّرا موقفهما، معتبراً أن نتيجة التصويت الجديدة تمثل تحذيراً صارماً لإيران.
 
 


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