ترامب: الشيوخ يغير موقفه ويرفض قرار وقف الحرب على إيران

وأضاف ترمب أن عضوي مجلس الشيوخ راند بول وبيل كاسيدي غيّرا موقفهما، معتبراً أن نتيجة التصويت الجديدة تمثل تحذيراً صارماً لإيران.
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