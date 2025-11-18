ترامب: الصين بنت جيشها بأموال الولايات المتحدة

وأضاف أن الصين حصلت على إجمالي 722 مليار دولار من الولايات المتحدة، والتي تم استخدامها لتطوير الإمكانات العسكرية الصينية.
والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب في قاعدة جيمهاي الجوية في بوسان بكوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.
