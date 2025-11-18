الثلاثاء 2025-11-18 07:58 ص
 

ترامب: الصين بنت جيشها بأموال الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 18-11-2025 07:47 ص

الوكيل الإخباري-   اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين تمكنت من بناء جيشها بفضل المكاسب من التجارة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في واشنطن، تعليقا على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين: "لقد بنوا قواتهم المسلحة بالأموال التي قدمناها لهم على مر السنين".


وأضاف أن الصين حصلت على إجمالي 722 مليار دولار من الولايات المتحدة، والتي تم استخدامها لتطوير الإمكانات العسكرية الصينية.


والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب في قاعدة جيمهاي الجوية في بوسان بكوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.

 
 
