ترامب: الصين بنت جيشها بأموال الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين تمكنت من بناء جيشها بفضل المكاسب من التجارة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في واشنطن، تعليقا على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين: "لقد بنوا قواتهم المسلحة بالأموال التي قدمناها لهم على مر السنين".



وأضاف أن الصين حصلت على إجمالي 722 مليار دولار من الولايات المتحدة، والتي تم استخدامها لتطوير الإمكانات العسكرية الصينية.