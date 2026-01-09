الجمعة 2026-01-09 01:17 ص

ترامب: الصين لن تجرؤ على مهاجمة تايوان خلال وجودي في البيت الأبيض

الجمعة، 09-01-2026 12:03 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طالما يشغل منصبه في البيت الأبيض، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يجرؤ على مهاجمة تايوان.

وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "ربما سيفعل (شي جين بينغ) ذلك (مهاجمة تايوان - المحرر) عندما يكون لدينا رئيس آخر، لكنني لا أعتقد أنه سيجرؤ على القيام بذلك وأنا رئيس للولايات المتحدة".

وأشار الرئيس الأمريكي أيضاً إلى أن نظيره الصيني سيقرر بنفسه ما سيفعله بشأن تايوان، لكن ترامب أكد أنه أخبر نظيره الصيني بأن استخدام القوة سيؤدي إلى استياء شديد في الولايات المتحدة.

