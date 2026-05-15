ترامب: الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ

الجمعة، 15-05-2026 12:04 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز نشرت الخميس، مقتطفات منها، إن الصين وافقت على طلب 200 طائرة من شركة بوينغ، وذلك في أول عملية شراء لطائرات تجارية أميركية الصنع منذ نحو عشرة أعوام.

ولم يتوفر بعد الكثير من التفاصيل عن الصفقة، لكن أسهم بوينغ انخفضت بأكثر من 4% بعد بث التصريحات، إذ كان هذا العدد أقل بكثير مما أشارت إليه تقارير إعلامية ذكرت أن الشركة المصنعة للطائرات على وشك إبرام صفقة لبيع 500 طائرة أو أكثر للصين.

 
 


