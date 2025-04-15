ترامب: الصين وفيتنام تسعيان لوضع الولايات المتحدة في موقف محرج

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بدأ زيارته الرسمية لفيتنام يوم الاثنين 14 أبريل، ومن المقرر أن تستغرق يومين، قبل أن يتوجه إلى ماليزيا وكمبوديا.
وتم الإعلان عن توقيع 45 اتفاقية تعاون بين الصين وفيتنام في ختام المباحثات على مستوى القمة بين البلدين.
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