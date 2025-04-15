ترامب: الصين وفيتنام تسعيان لوضع الولايات المتحدة في موقف محرج

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين وفيتنام تبحثان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لهانوي كيفية "وضع الولايات المتحدة في موقف حرج".

اضافة اعلان

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين، تعليقا على زيارة الرئيس الصيني لفيتنام: "إسمحوا لي أن أقول لكم التالي. أنا لا أتهم الصين ولا أتهم فيتنام. وقد رأيت لقاء اليوم. وهذا رائع، إنه لقاء رائع".