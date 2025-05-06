الثلاثاء 2025-05-06 08:46 م
 

ترامب: الضربات الأميركية على اليمن ستتوقف

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 06-05-2025 08:22 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الحوثيين "استسلموا" واعدا بأن يتوقف القصف الأميركي على اليمن "بأثر فوري".

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لدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضوي، قال ترامب "أعلن الحوثيون  أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا".


وتابع ترامب: "الحوثيون قالوا إنهم لن يقصفوا السفن الأميركية"، مشيرا إلى أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم قصفهم.

 
gnews

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