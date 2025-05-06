ترامب: الضربات الأميركية على اليمن ستتوقف

لدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضوي، قال ترامب "أعلن الحوثيون أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا".
وتابع ترامب: "الحوثيون قالوا إنهم لن يقصفوا السفن الأميركية"، مشيرا إلى أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم قصفهم.
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