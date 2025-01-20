ترامب: العفو الذي أصدره بايدن "مخز"

07:05 م

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الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "إن بي سي" عن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن العفو الذي أصدره الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن مخز، وكثيرون من المستفيدين منه ارتكبوا جرائم كبرى. اضافة اعلان





وفي وقت سابق اليوم، أصدر بايدن عفوا عن الجنرال مارك ميلي وأنتوني فاوتشي وأعضاء لجنة التحقيق في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني على مقر الكونغرس (كابيتول) حين اجتاحه أنصار ترامب عام 2021، محاولين منع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن في انتخابات 2020.