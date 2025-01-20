ترامب: العفو الذي أصدره بايدن "مخز"

وفي وقت سابق اليوم، أصدر بايدن عفوا عن الجنرال مارك ميلي وأنتوني فاوتشي وأعضاء لجنة التحقيق في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني على مقر الكونغرس (كابيتول) حين اجتاحه أنصار ترامب عام 2021، محاولين منع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن في انتخابات 2020.
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