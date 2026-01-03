ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن الولايات المتحدة شنت ضربة عسكرية على فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم نقله جوا خارج البلاد.

ولم تقدم الولايات المتحدة على مثل هذا التدخل المباشر في أميركا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989 للإطاحة بالزعيم العسكري مانويل نوريجا.



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "نفذت الولايات المتحدة الأميركية بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد".

ولم يصدر تأكيد بعد من الحكومة الفنزويلية.