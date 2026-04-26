ترامب: القبض على مطلق النار وتأجيل عشاء مراسلي البيت الأبيض 30 يوما

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مطلق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض "تم إلقاء القبض عليه"، مشيرا إلى أنه تحدث مع منظمي الحفل و"سيتم إعادة جدولة الموعد خلال 30 يوما".





وأضاف ترامب أن "سلطات إنفاذ القانون طلبت منا مغادرة المبنى بما يتوافق مع البروتوكول، وهو ما سنفعله على الفور"، مؤكدا أنه كان قد أوصى "بمواصلة الفعالية"، لكن القرار النهائي يبقى "وفقا لتوجيهات الجهات المختصة".



وجاءت تصريحات ترامب بعد إجلائه من الحفل الذي أُقيم في فندق هيلتون بواشنطن، عقب سماع دوي طلقات نارية.



وأفاد شهود بأن الحاضرين اندفعوا للاحتماء تحت الطاولات، فيما انتشرت عناصر الأمن حول المنصة شاهرين أسلحتهم قبل إخراج ترامب من المكان.



وطوقت الشرطة الفندق، وحلقت مروحيات في أجوائه، بينما أكد تقرير نقلا عن جهاز الخدمة السرية أن مطلق النار بات قيد الاحتجاز.





