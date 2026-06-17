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ترامب: القوات الأميركية ستبقى في منطقة الخليج لفترة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 17-06-2026 11:34 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في الخليج "لفترة" بعد أن توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران لإنهاء صراعهما المستمر منذ قرابة أربعة أشهر في المنطقة.

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وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في باريس أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية، "فمن الظلم بعض الشيء" ألا تمتلك إيران أي صواريخ.


ودعت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، طهران إلى فتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة إلى رفع حصارها، وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوما، وإعفاء إيران من بعض العقوبات لتمكينها من بيع النفط خلال هذه الفترة، كما تتضمن حوافز اقتصادية ضخمة في حال توقيع إيران اتفاقا نوويا نهائيا.

 
 


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