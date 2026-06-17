ترامب: القوات الأميركية ستبقى في منطقة الخليج لفترة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في الخليج "لفترة" بعد أن توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران لإنهاء صراعهما المستمر منذ قرابة أربعة أشهر في المنطقة.

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وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في باريس أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية، "فمن الظلم بعض الشيء" ألا تمتلك إيران أي صواريخ.