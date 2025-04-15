ترامب: الكرة في ملعب الصين في ما يتعلق بالتعرفات الجمركية

وجاء في بيان للرئيس تلته المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي أن "الكرة في ملعب الصين. على الصين أن تبرم معنا اتفاقا. لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم. باستثناء أنها أكبر بكثير، لا أوجه اختلاف بين الصين وأي بلد آخر".
-
أخبار متعلقة
-
خامنئي: لست متفائلاً ولا متشائماً حيال المحادثات مع أميركا
-
تحذير إسرائيلي من سلاح قادم لمصر سيقلب موازين القوى
-
مئات حالات الاختناق بسبب العاصفة الرملية الحمراء بالعراق
-
الحرس الثوري: قدراتنا الدفاعية خط أحمر ولا مجال للتفاوض عليها
-
موقف محرج لنائب الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض - فيديو
-
الغارديان: إيران ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة
-
ترامب يحذر إيران ويهدد بعواقب شديدة
-
قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركا