ترامب: الكرة في ملعب الصين في ما يتعلق بالتعرفات الجمركية

09:37 م

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الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يتعيّن على الصين، وليس الولايات المتحدة، أن تأتي إلى طاولة المفاوضات في الملف التجاري، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء. اضافة اعلان





وجاء في بيان للرئيس تلته المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي أن "الكرة في ملعب الصين. على الصين أن تبرم معنا اتفاقا. لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم. باستثناء أنها أكبر بكثير، لا أوجه اختلاف بين الصين وأي بلد آخر".