الأحد 2025-06-29 10:06 م
 

ترامب: المحادثات التجارية مع كندا ستتوقف لحين التخلي عن بعض الضرائب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأحد، 29-06-2025 08:25 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثتها قناة فوكس نيوز، الأحد، إن المحادثات التجارية الأميركية مع كندا ستتوقف "إلى أن يحين الوقت الذي يتخلون فيه عن بعض الضرائب".اضافة اعلان


وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع برنامج يذاع على القناة الإخبارية.
 
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