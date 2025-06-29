ترامب: المحادثات التجارية مع كندا ستتوقف لحين التخلي عن بعض الضرائب

08:25 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثتها قناة فوكس نيوز، الأحد، إن المحادثات التجارية الأميركية مع كندا ستتوقف "إلى أن يحين الوقت الذي يتخلون فيه عن بعض الضرائب". اضافة اعلان





وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع برنامج يذاع على القناة الإخبارية.