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ترامب: المحادثات المباشرة مع إيران تجري على أعلى المستويات

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 07-04-2025 10:48 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان المحادثات المباشرة مع إيران تجري على أعلى المستويات.

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وأضاف ان "ربما يكون هناك اتفاق مع إيران وسيكون ذلك رائعا".


وتابع "سيكون هناك اجتماع كبير يوم السبت مع الإيرانيين وسيكون لقاء مباشرا معهم".

 
gnews

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