ترامب: المحادثات المباشرة مع إيران تجري على أعلى المستويات

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان المحادثات المباشرة مع إيران تجري على أعلى المستويات.

اضافة اعلان



وأضاف ان "ربما يكون هناك اتفاق مع إيران وسيكون ذلك رائعا".