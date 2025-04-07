ترامب: المحادثات المباشرة مع إيران تجري على أعلى المستويات

وأضاف ان "ربما يكون هناك اتفاق مع إيران وسيكون ذلك رائعا".
وتابع "سيكون هناك اجتماع كبير يوم السبت مع الإيرانيين وسيكون لقاء مباشرا معهم".
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