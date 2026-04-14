ترامب: المحادثات مع إيران قد تعقد خلال يومين في باكستان

07:11 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إجراء جولة مفاوضات جديدة مع إيران في باكستان، مبيناً أنها خلال اليومين المقبلين.





وقال في مقابلة مع "نيويورك بوست"، إن محادثات مع إيران "ربما تُعقد خلال اليومين المقبلين" في باكستان".

كما أضاف "نحن أكثر ميلا للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات بشأن إيران".





