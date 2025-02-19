ترامب: المحادثات مع روسيا بالرياض كانت جيدة جدا

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الوكيل الإخباري- بعد انتهاء القمة الروسية الأميركية التي انطلقت، صباح الثلاثاء، في قصر الدرعية شمال غرب الرياض، وناقشت قضايا عديدة بينها الحرب الروسية في أوكرانيا، علّق الرئيس الأميركي. اضافة اعلان





"لن ننشر قواتاً في أوكرانيا"



فقد أكد دونالد ترامب الأربعاء، على أن المحادثات مع روسيا في الرياض كانت جيدة جداً.



ورأى أنه لا بأس بنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.



كما شدد ترامب للصحافيين في منتجع مار الاغو الذي يملكه في بالم بيتش، على أن بلاده لن تنشر قوات في أوكرانيا، مؤكداً على أن هذا الأمر من شأن الأوروبيين.



واعتبر أنه كان بإمكان أوكرانيا عقد صفقة مع روسيا منذ زمن طويل، مجددا تأكيده على قدرته على إنهاء الحرب.



ورأى أنه لو أرادت روسيا تدمير كييف لفعلت ذلك، لافتاً إلى أن أميركا قدمت مليارات الدولارات لأوكرانيا وتريد أن تعرف اليوم أين ذهبت تلك الأموال.



كذلك أعرب عن امتعاضه من أوكرانيا بعد حديث الرئيس فلوديمير زيلينسكي عن استبعاد بلاده من المحادثات مع روسيا.



واعتبر ترامب الرئيس الأوكراني بأنه "غير كفء"، معتبراً أن شعبية زيلنسكي انخفضت في أوكرانيا.