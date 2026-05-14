ترامب: المحادثات مع شي جين بينغ سارت بشكل "ممتاز"

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ سارت بشكل ممتاز.



وعقب محادثات ثنائية في قاعة الشعب الكبرى، وصل الزعيمان إلى معبد السماء. وتوقف ترامب وشي جين بينغ لفترة وجيزة لالتقاط الصور مع الصحفيين في البيت الأبيض. وسأل الصحفيون رئيسَ البيت الأبيض عن سير المحادثات، فأجاب: "ممتازة".

وأضاف: "إنه مكان رائع. لا يصدق. الصين جميلة".



وأفادت قناة تلفزيون الصين المركزي بأنه خلال الاجتماع، لم يكتف قادة البلدين بالاهتمام بالقضايا الإقليمية فحسب، بل اهتما أيضا بالقضايا العالمية. حيث بحث شي جين بينغ النزاع الأوكراني والوضع في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية مع ترامب.



وأضافت أن رئيسي البلدين اتفقا على العمل معا لإنجاح قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) وقمة مجموعة العشرين هذا العام.



وأشارت القناة إلى أن الرئيس الصيني أكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لقنوات الاتصال العسكرية بين الصين والولايات المتحدة.