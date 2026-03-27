الجمعة 2026-03-27 10:04 ص

ترامب: المحادثات "ممتازة".. وتعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية 10 أيام

الجمعة، 27-03-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات بشأن إيران تسير "على نحو جيّد للغاية"، مشيراً إلى تقدّم ملحوظ رغم ما وصفه بتقارير إعلامية غير دقيقة.

وقال ترامب إن "المحادثات جارية حاليا وتسير على نحو ممتاز، رغم ما تروّجه وسائل الإعلام من تصريحات مغلوطة مناقضة للواقع".


وأضاف أنه قرّر تعليق تدمير منشآت الطاقة في إيران لمدة عشرة أيام حتى السادس من نيسان، موضحا أن ذلك جاء "بناءً على طلب إيران".


وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن وسطاء، أن إيران لم تطلب وقفا مؤقتا لمدة 10 أيام للهجمات على محطات الطاقة بها وأنها لم تقدم بعد ردا نهائيا على خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب.

 
 


