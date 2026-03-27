ترامب: المحادثات "ممتازة".. وتعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية 10 أيام

وقال ترامب إن "المحادثات جارية حاليا وتسير على نحو ممتاز، رغم ما تروّجه وسائل الإعلام من تصريحات مغلوطة مناقضة للواقع".
وأضاف أنه قرّر تعليق تدمير منشآت الطاقة في إيران لمدة عشرة أيام حتى السادس من نيسان، موضحا أن ذلك جاء "بناءً على طلب إيران".
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن وسطاء، أن إيران لم تطلب وقفا مؤقتا لمدة 10 أيام للهجمات على محطات الطاقة بها وأنها لم تقدم بعد ردا نهائيا على خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب.
إعلام أميركي: البنتاغون يخطط لعمليات برية داخل إيران
-
روبيو: ثمة دول تنقل الرسائل مع إيران وحققنا تقدما ملموسا في هذا المجال
-
إعلان هام صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
-
إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال
-
غارات تستهدف منشآت إنتاج السلاح في إيران
-
الحكومة المصرية تنفي استقبال سفينة محملة بشحنة عسكرية لإسرائيل
-
روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية
-
روسيا: واشنطن أطلعت موسكو على مجريات محادثاتها الأخيرة مع كييف