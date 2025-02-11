ترامب: "المعاملة بالمثل" قادمة

وتحدث الرئيس الجمهوري للصحفيين في المكتب البيضاوي أثناء توقيعه على قرارين بإلغاء جميع الاستثناءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التي تم فرضها خلال ولايته الأولى، وبرفع الرسوم الجمركية على المعادن إلى 25 بالمئة.
وقال ترامب إنه يدرس أيضا فرض رسوم جمركية على السيارات ورقائق أشباه الموصلات والأدوية.
وذكر مسؤول أميركي أن الاستثناءات التي بدأت في ولاية ترامب الأولى خرجت عن السيطرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مما أدى إلى الموافقة على مئات الآلاف من الاستثناءات لمنتجات محددة.
وعندما سُئل ترامب عن احتمال رد دول أخرى على الرسوم الجمركية الأميركية، قال "أنا لا أبالي".
وكان ترامب قد ذكر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن دولا أخرى فرضت رسوما جمركية على الواردات من الولايات المتحدة لسنوات.
وقال "ليس من العدل أن تستغلنا دول أخرى لسنوات عديدة، والآن فجأة، لا يُسمح لنا بفرض رسوم جمركية".
وأضاف ترامب خلال المقابلة أنه سيعلن عن "خطة معقدة للغاية" للرسوم الجمركية المتبادلة، ربما يوم الاثنين أو الثلاثاء.
سكاي نيوز عربية
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