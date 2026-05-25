الإثنين 2026-05-25 06:20 م

ترامب: المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 25-05-2026 05:12 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنّ المفاوضات مع إيران "تمضي بشكل جيد"، مؤكدا أن الاتفاق سيكون "عظيما للجميع" أو "لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، محذرا من العودة إلى "ساحة المعركة وأن إطلاق النار بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى".

اضافة اعلان


وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن "لا أحد يريد" العودة إلى التصعيد العسكري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على جمع "أحجية معقدة للغاية" للوصول إلى تسوية مع الجمهورية الإيرانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

عربي ودولي الصحة العالمية: إيبولا يتفشى في الكونغو وأوغندا بسرعة تفوق جهود الاستجابة

g

عربي ودولي لأول مرة.. إيران تكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد وحالته الصحية

طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

ب

شؤون برلمانية البيئة والمناخ النيابية: عيد الاستقلال محطة فخر بتاريخ الأردن وإنجازاته

علم ايران

عربي ودولي إيران: تقدم بالمفاوضات مع واشنطن ووفد في الدوحة لبحث اتفاق محتمل

ب

أخبار محلية طلب متزايد على الدينار لدى شركات الصرافة المحلية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد

ب

عربي ودولي "فارس": إسقاط طائرة مسيرة معادية في الخليج



 
 






الأكثر مشاهدة

 