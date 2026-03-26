ترامب: المفاوضون الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة

وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أن طهران تعلن علنا أنها "تدرس المقترح الأميركي فقط"، معلقا على ذلك بالقول "هذا خطأ"، ومهددا بأنه "يجب عليهم أن يكونوا جادين قريبا قبل فوات الأوان".
وحذر الرئيس الأميركي من أنه "لن يكون هناك مجال للعودة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وفي منشور آخر، انتقد ترامب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قائلا إن دول الحلف "لم تفعل شيئا على الإطلاق" لمساعدة الولايات المتحدة في التعامل مع إيران، التي وصفها بأنها "دولة مجنونة تم تدميرها عسكريا".
وأضاف أن الولايات المتحدة "لا تحتاج شيئا من الناتو"، داعيا إلى "عدم نسيان هذه اللحظة المهمة".
-
