الخميس 2026-03-26 09:06 ص

ترامب: المفاوضون الإيرانيون يخشون أن "يقتلوا على أيدي جماعتهم"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الخميس، 26-03-2026 06:24 ص
الوكيل الإخباري-   أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن إيران تشارك في محادثات سلام، قائلا إن نفي طهران ذلك هو بسبب خوف المفاوضين الإيرانيين من أن "يقتلوا على أيدي جماعتهم".اضافة اعلان


وقال ترامب في عشاء لأعضاء الكونغرس الجمهوريين "إنهم يفاوضون، بالمناسبة، ويريدون بشدة إبرام اتفاق. لكنهم يخشون التصريح بذلك، لأنهم يعتقدون أنهم إذا فعلوا ذلك سيُقتلون على أيدي جماعتهم".

وأضاف "إنهم يخشون أيضا أن يُقتلوا على أيدينا".

وجاءت تصريحات ترامب بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "لا نية" لدى إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وكرر ترامب تأكيده أن إيران "تُباد" رغم أن طهران ما زالت تسيطر بشكل فعال على مضيق هرمز الحيوي الذي يمثل طريقا رئيسيا لنقل النفط.

وفي هجوم لاذع على خصومه في الداخل، قال ترامب إن الديموقراطيين يحاولون "صرف الانتباه عن النجاح الهائل الذي نحققه في هذه العملية العسكرية".
 
 


