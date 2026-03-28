ترامب: المواقع النووية الإيرانية "سُحِقَت".. وعلى الإيرانيين فتح مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأميركية قد "سحقت المواقع النووية الإيرانية" في عملية وصفها بـ"مطرقة منتصف الليل"، مشددًا على أنه يتعين على إيران "فتح مضيق هرمز".





وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة أصبحت قريبة من جعل الشرق الأوسط "خاليًا من إرهاب وابتزاز إيران".



وأضاف ترامب أن إيران لم تعد "المتنمر في الشرق الأوسط كما كانت في السابق"، بل أصبحت "في حالة فرار".



كما حمّل ترامب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مسؤولية أساسية في الأزمة المتعلقة بإيران، مؤكدًا أن انسحابه من الاتفاق النووي كان القرار الصحيح، لأن "إيران كانت ستتمكن من امتلاك سلاح نووي" لو بقيت الولايات المتحدة في الاتفاق.



واعتبر أن "القضاء على قاسم سليماني كان أفضل عمل قمنا به في ولايته الأولى".



وأوضح ترامب أن "أفضل جيش في العالم" هو الذي سيضمن القضاء على التهديد الإيراني، مشددًا على أنه "لم يعد بمقدور إيران تهديد المنطقة بعد الآن".



واعتبر أن الولايات المتحدة "أنقذت الشرق الأوسط كله، وليس إسرائيل فقط"، قائلًا: "سننهي التهديد الإيراني الذي استمر لسنوات، والذي عانينا فيه من الابتزاز النووي الإيراني".



وأضاف أنه يشعر "بخيبة أمل إزاء إحجام حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن تقديم الدعم اللازم" في مواجهة إيران.



وأكد أن "إيران لم يعد لديها سلاح جو أو دفاعات جوية، حيث تم القضاء على المرشد الأعلى، في حين يبدو أن نجله أُصيب بجروح بليغة".



وتابع: "نواصل تدمير قدرات إيران، بما في ذلك مخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية"، واصفًا يوم العمليات العسكرية بأنه "يوم جيد من الناحية العسكرية".



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "دمرت القدرات البحرية الإيرانية"، وأن إيران الآن في مرحلة التفاوض مع الولايات المتحدة، داعيًا إياها إلى "فتح مضيق هرمز للسفن التجارية".



وأضاف: "أبلغت إيران بضرورة السماح للسفن بعبور المضيق".



وأشار إلى أن "إيران تتوسل إلينا لإبرام اتفاق".





