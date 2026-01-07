ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة وروسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه

وأضاف ترامب أن روسيا والصين لن تخشيا الناتو إذا لم تكن الولايات المتحدة جزءا منه، مشيرا إلى أن قوة الحلف ترتبط بشكل أساسي بالدور الأمريكي داخله.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن: "روسيا والصين ليستا خائفتين على الإطلاق من حلف الناتو بدون الولايات المتحدة، وأشك في أن الحلف سيقدم المساعدة للولايات المتحدة إذا كنا نحتاج إليها حقا".
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول أعباء واشنطن المالية والعسكرية داخل الحلف، ومستقبل التزاماتها تجاه حلفائها الأوروبيين.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش السوري: لم نبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة "قسد"
-
أول رد من روسيا بعد احتجاز ناقلة نفط روسية من قبل قوات البحرية الأمريكية
-
"قسد" تتهم الجيش السوري بمحاولة التقدم بالدبابات في حلب
-
في سابقة خطيرة.. قوات أمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي
-
إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج
-
ليس من بينها الأردن.. "نستله" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال من 25 دولة بسبب احتمال تلوثها بمادة سامة
-
مستشفى في طهران يُستهدف عن طريق الخطأ بالغاز المسيل للدموع
-
إدارة ترامب: لدينا الوسائل لرفع إنتاج النفط الفنزويلي سريعا