الأربعاء 2026-01-07 07:10 م

ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة وروسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه

الأربعاء، 07-01-2026 06:25 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من غير المرجح أن يقدم حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعما للولايات المتحدة في حال احتاجت إليه، وأعرب عن تشككه في فاعلية الحلف من دون مشاركة واشنطن.

وأضاف ترامب أن روسيا والصين لن تخشيا الناتو إذا لم تكن الولايات المتحدة جزءا منه، مشيرا إلى أن قوة الحلف ترتبط بشكل أساسي بالدور الأمريكي داخله.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن: "روسيا والصين ليستا خائفتين على الإطلاق من حلف الناتو بدون الولايات المتحدة، وأشك في أن الحلف سيقدم المساعدة للولايات المتحدة إذا كنا نحتاج إليها حقا".


وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول أعباء واشنطن المالية والعسكرية داخل الحلف، ومستقبل التزاماتها تجاه حلفائها الأوروبيين.

 

RT

 
 


gnews

ب

ب

ل

ل

